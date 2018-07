Talleres busca avanzar en la Copa Argentina

Talleres de Córdoba enfrentará a Midland, equipo que milita en la Primera C, en un partido correspondiente a los 32avos de final de la Copa Argentina, en el estadio "Brigadier Estanislao López", de Colón de Santa Fe.





El partido se disputará desde las 21.10 en el estadio de Colón, con el arbitraje de Héctor Paletta, y televisación de TyC Sports.







El ganador de esta serie enfrentará al vencedor de Rosario Central y Juventud Antoniana de Salta.





El conjunto cordobés que ahora dirige Juan Pablo Vojvoda ya no contará con Lucas Olaza, el lateral uruguayo transferido a Boca, y aún no puede tener a Gonzalo Maroni, quien está disputando un torneo Sub 20 en España con la Selección argentina.





El equipo que pondrá Vojvoda en cancha será el mismo que perdió ante Belgrano (2-1) el clásico amistoso y tendrá como delanteros a Junior Arias y Samuel Sosa, tras la salida del uruguayo Santiago Silva.





Enfrente estará Midland, el equipo que milita en la Primera C y tiene esperanzas de pelear el título de la categoría, bajo la conducción de Horacio Fabregat.













Talleres: Guido Herrera; Leonardo Godoy, Javier Gandolfi, Carlos Quintana, Facundo Medina, Pablo Guiñazú, Andrés Cubas, Juan Ramírez, Nahuel Bustos, Junior Arias y Samuel Sosa. DT: Juan Pablo Vojvoda.





Midland: Matías Mansilla; Pablo Jerez, Patricio Grgona, Luciano Nebot, Andrés Siena; Adrián Castro, Leonardo Celín, Néstor García, Sebastián Menguéz, Ezequiel Cardozo; Gonzalo Vivanco. DT: Horacio Fabregat.





Talleres (Cba) - Midland.

Estadio: "Brigadier Estanislao López" (Colón).

Arbitro: Héctor Paletta.

Hora de inicio: 21.10 - Televisa: TyC Sports.

Para esta temporada la entidad de Libertad sumó a Fabregat como entrenador y varios jugadores con experiencia en el ascenso y la primera prueba fuerte del semestre será con la "T".