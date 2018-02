¿Te pinta ver buen tenis? Mirá la programación del Argentina Open

El azuleño Federico Delbonis enfrentará este viernes al español Guillermo García López en el partido que abrirá la jornada de cuartos de final del Argentina Open, certamen que repartirá premios por 648.180 dólares y se desarrolla en el Buenos Aires Lawn Tennis Club.



El orden de juego para este viernes es el siguiente:

A las 14:

Federico Delbonis (Argentina) vs. Guillermo García López (España)



A continuación:

Diego Schwartzman (Argentina) vs. Aljaz Bedene (Eslovenia)



No antes de las 18.45:

Leonardo Mayer (Argentina) vs. Gael Monfils (Francia).



A continuación:

Dominic Thiem (Austria) vs. Guido Pella (Argentina)



CANCHA 2



No antes de las 16:

Guillermo Durán (Argentina) y Máximo González (Argentina) vs. Andreas Haider Maurer (Austria) o Dusan Lajovic (Serbia).