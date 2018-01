¿Te pinta ver a Pratto con la "12"?

No puedo creer que quieran hacer u a campaña para que pratto no use la 12 jajajajaja — Jesús ⚽Ψ (@KechuCai) 10 de enero de 2018

Sinceramente me parece una estupidez que algunos pidan y hasta intenten hacer campaña para que Pratto saque el “12” de sus redes y no use ese numero. Es UN NUMERO, no hay que relacionar TODO con los bostas. ♂️❌ — RiverPlateTw (@InstaRiverPlate) 10 de enero de 2018

Campaña viral para que pratto se saque el núm "12" de sus redes sociales. Jajajajaja Bueno gente, me retiro de tw, creo que ya lo he visto todo..* — Trowa Barton. 愛 (@EmaEr7) 9 de enero de 2018

hay gente haciendo una campaña para que pratto se saque el 12 de su user que manga de pelotudos — Matías (@mati4s_rp) 9 de enero de 2018