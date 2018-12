Team Tharcor tendrá su estreno en la Vuelta a San Juan 2019

La escuadra italiana, ex Wilier Triestina, estará en San Juan por tercer año consecutivo pero con nuevo nombre. Es también uno de los fijos de la Vuelta a San Juan, en la que participan desde que la carrera argentina tiene categoría internacional. Aunque en Argentina no han conseguido triunfar, el ex Wilier Triestina es una máquina de ganar, como lo demuestran los 19 triunfos logrados en 2018. África y Asia han sido los continentes en los que más triunfos han conseguido, siendo Jakub Mareczko su verdadero 'matador', con 13 dianas. A la Vuelta a San Juan del 2019 llegará estrenando nombre como "Team Tharcor".





Mareczo, sin embargo, causa baja en 2019 puesto que lucirá los colores del CCC, pero para suplir su hueco llegan corredores todoterreno como Giovanni Visconti (Bahrain), quien de esta forma va a gozar de la libertad que tanto anhela, y escaladores como Dayer Quintana (Movistar), deseoso de demostrar que es mucho más que el hermano de Nairo.





Visconti, que estará en San Juan junto a Dayer, es un verdadero 'killer' que ha ganado tres veces el UCI Europa Tour (2009-2010-2011), tres veces el Campeonato de Italia de fondo (2007-2010-2011), dos etapas en el Giro y la montaña de la 'corsa rosa', en 2015. Todo ello antes de dedicarse a ayudar a Valverde, Nairo Quintana y Nibali, que han sido sus últimos líderes. Ahora ha recuperado la libertad.