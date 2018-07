El entrenador de Racing , Eduardo Coudet, no anduvo este viernes con vueltas al momento de referirse a la serie ante River por los Octavos de Final de la Copa Libertadores y aseguró que si bien será "duro", el "Millonario" tampoco quería enfrentarse a ellos.





"Tenemos un equipazo, no pasa nada, vamos a jugar bien, tenemos el primer partido duro, pero para los otros también lo es. No quieren jugar con nosotros, no sé si se enteran ustedes, pero se los cuento.







Podemos mejorar, pero llevamos seis meses de trabajo y es mucha ganancia para el arranque", explicó Coudet en conferencia de prensa.





Con su desfachatez habitual, Coudet desmintió los rumores respecto a una pelea con el manager Diego Milito y reveló que le pidió que sea él quien tenga contacto más fluido con la prensa respecto del mercado de pases.





"Los clubes grandes no son para todos, hay que estar preparado para los quilombos. Las cosas que pienso, las hablo y no tengo problema en comunicarlo. Yo le pedí a Milito que Racing necesita que él hable con la prensa, comunique, porque es la voz creíble en este club. No estamos peleados ni mucho menos", sostuvo.





En ese sentido, remarcó que todavía no se retiraron del mercado, ya que la lesión en la rodilla de Mauricio Martínez, quien era uno de los cuatro refuerzos, "complicó" el panorama.