"Tenemos un plantel para lograr la clasificación", afirmó Sampaoli

El entrenador del Seleccionado argentino de fútbol, Jorge Sampaoli , afirmó que tiene un plantel "para lograr la clasificación", tras el sorteo del Mundial Rusia 2018 realizado en Moscú que determinó a Croacia, Islandia y Nigeria como rivales en el grupo D."Tenemos un plantel para lograr la clasificación. Son rivales con pocas obligaciones, con mucho entusiasmo, los mundiales son únicos y darán pelea. Dependerá de nosotros, pero tenemos que dar tranquilidad al trabajo", manifestó Sampaoli en diálogo con TyC Sports desde el Palacio del Kremlin de Moscú donde se realizó la ceremonia.En cuanto a dos rivales de la zona, Sampaoli aseguró que Croacia tiene "una mitad de cancha increíble, es un equipo fuerte" y sobre Nigeria dijo que son "impredecibles".Sampaoli también señaló que el Seleccionado argentino tendrá "la posibilidad de mejorar" en los próximos partidos amistosos, en respuesta a Diego Maradona quien en plena ceremonia, delante de todos, opinó que la Argentina juega "mal".A su vez, Sampaoli aseguró que el astro Lionel Messi es "el mejor jugador del mundo y de la historia" en lo que se tradujo como otra indirecta -y una respuesta inmediata- a Maradona.Por último, el entrenador casildense destacó que sus jugadores están "convencidos" del proyecto futbolístico que encabeza. "Veo un grupo de chicos con muchas ganas. El jugador argentino tiene un plus, soy un bendecido de estar acá y no lo voy a desaprovechar", remarcó Sampaoli.El ex DT del seleccionado chileno apuntó "al primer lugar" del grupo D en el Mundial de Rusia y que a partir de allí aparecerán rivales "mucho más fuertes".Argentina disputará el grupo D del Mundial Rusia 2018 junto con Islandia, Croacia y Nigeria. El debut será el 16 de junio de 2018 ante Islandia en el estadio Spartak Moscú, después jugará ante Croacia (21 de junio) y finalizará con Nigeria (26 de junio).