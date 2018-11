"Tenemos una fuerza de seguridad top en el mundo"

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, contó detalles de la negociación con su par de Conmebol, Alejandro Domínguez, y dijo que no hay un negocio económico de por medio. En una entrevista exclusiva con el programa que conduce Luis Novaresio por Radio La Red, dijo: "Argentina para nosotros es importantísimo".

En España tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como su gabinete, están siguiendo toda la organización de seguridad para el River y Booca por la final de la Copa Libertadores en el estadio del Real Madrid.

En ese marco, el titular de la Real Federación Española, Luis Rubiales, dijo que "se va a poner todo lo necesario. España es un país de larga tradición deportiva. Vamos a tratar de hacer entender a la gente que lo deportivo es importante".

"Tenemos una fuerza de seguridad del Estado que son top a nivel mundial", dijo.

Al ser consultado sobre cómo se compitió por la sede de Qatar, dijo: "no competimos por nada. A mi me llamó Alejandro Domínguez y me pidió esta posibilidad y me dijo que había otras posibilidades. Acá después de cubrir los gastos la Conmebol va a destinar los fondos para un programa de erradicación de la violencia".





Tenemos tremendos lazos históricos entre Argentina y España", dijo el referente del fútbol español.

Al ser consultado sobre el costo de los tickets, dijo: "no tengo idea pero ya me pidieron muchas entradas".

"No sé cuánto salen", sostuvo, y dijo que Conmebol sigue siendo quien organiza.