Tevez no resiste un archivo: ¿cómo le cae esto a los hinchas de Boca?

Archivo botón. Carlos Tevez está a un paso de volver a Boca, ése es su sueño, el de los dirigentes y el de muchos hinchas. Después de un paso pobrísimo por el fútbol chino, el Apache desea retornar al club de sus amores, del que se fue hace apenas un año.

El presidente de Boca, Daniel Angelici, explicó que la vuelta depende exclusivamente del arreglo que el jugador realice con su club para rescindir el contrato y una vez que eso suceda, se acordará su incorporación al equipo de Barros Schelotto.

Ese panorama es muy diferente del que el propio Tevez planteaba hace poco más de un año, cuando se rumoreaba su salida. En diálogo con radio La Red, el 12 de diciembre de 2016, tras el 4 a 2 a River en el Monumental, Carlitos decía que "es difícil que me vaya y que vuelva".

Pero no solo eso: "Soy hincha de Boca y el ídolo lo es en las buenas y en las malas. No puedo tomarme la atribución de irme con Boca sin jugar la Copa, irme a cobrar 40 palos y volver con Boca clasificado (a la Libertadores)". Y agregó: "No somos así y por eso somos diferentes a los demás".

¿Qué pasó Carlitos? ¿Cambiaste de opinión?

Fuente: Ovación Mendoza