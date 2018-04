Tevez tapó varias bocas

Embed ¡LO EMPATÓ CARLITOS!#LibertadoresxFOX | Tevez, ex Corinthians, consiguió la igualdad casi de manera instantanea para Boca. Revive el grito Xeneize desde nuestro #AnguloFOX. pic.twitter.com/hYGGx5BIkS — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 12 de abril de 2018

apache1.jpg

El delantero Carlos Tevez , autor del gol que le dio el empate a Boca 1 a 1 frente al Palmeiras por la Copa Libertadores , se mostró "contento" este jueves y dijo que el equipo de La Ribera no merecía volver "sin nada" de Brasil."Estoy contento porque el equipo no merecía perder. No merecíamos volvernos sin nada", señaló el futbolista que volvió a jugar después de 20 días al recuperarse de un desgarro en el sóleo.En diálogo con la prensa desde Brasil Tevez indicó además: "Con las ganas y el esfuerzo me recuperé de esta lesión en menos días. Por suerte estoy bien, me sentí bien ayer y eso es lo importante".Al ser consultado por su posición preferida en la cancha el delantero manifestó: "Me es más cómodo arrancar de enganche y terminar de nueve y que en esos últimos metros del área pueda convertir"."Siempre hay objetivos personales. Sumando goles y partidos uno pueder quedar en la historia grande del club" expresó, tras lo cual dijo: "Por suerte pude convertirle de vuelta al Palmeiras (le había hecho goles jugando para el Corinthians". Se ve que me sienta bien jugar con Palmeiras, je".Además Tevez manifestó: "Hicimos un buen partido con ellos que venían jugando muy bien y que habían hecho partidos muy buenos anteriormente. Es importante remarcar que Boca hizo las cosas bien y por un error que cometimos nos hacen el gol. Por suerte lo pudimos empatar rápidamente".