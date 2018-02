Thiem se roba todas las miradas en el Argentina Open

El top ten austríaco Dominic Thiem, campeón en Buenos Aires en 2016 y máximo favorito al título en la edición 18 del Argentina Open, enfrentará este miércoles al argentino Horacio Zeballos en el partido de octavos de final que genera mayores expectativas.





La programación completa para este miércoles es la siguiente: -





CANCHA CENTRAL GUILLERMO VILAS

A las 14: Guido Pella (Argentina) vs. Fernando Verdasco (España) . a continuación: Aljaz Bedene (Eslovenia) vs. Albert Ramos (España) . No antes de las 18.45: Diego Schwartzman (Argentina) vs. Thomaz Bellucci ( Brasil ) . a continuación: Dominic Thiem (Austria) vs. Horacio Zeballos (Argentina)





CANCHA 2

A las 16: Andreas Haider Maurer (Austria) y Dusan Lajovic (Serbia) vs. Santiago González (México) y Julio Peralta (Chile). . a continuación: Federico Delbonis (Argentina) y Guido Pella (Argentina) vs. Pablo Carreño Busta (España) y Pablo Cuevas (Uruguay) . a continuación: Guillermo Durán (Argentina) y Máximo González (Argentina) vs. Aljaz Bedene (Eslovenia) y Ariel Behar (Uruguay)





CANCHA 3

Nikola Mektic (Croacia) y Alexander Peya (Austria) vs. David Marrero (España) y Fernando Verdasco (España).