Tite puso en duda que Neymar juegue la Copa América

La Copa América de Brasil 2019 podría perder a la estrella más convocante de la selección anfitriona. Al menos así lo consideró el entrenador, Tite, al referirse a la nueva lesión sufrida por Neymar.

Tite habló con la prensa brasileña en París, a donde viajó para conocer la situación del jugador del París Saint Germain (PSG), al que le fue diagnosticada este domingo una nueva lesión en el quinto metatarso del pie derecho.

Neymar fue sometido a comienzos del año pasado a una delicada cirugía en ese mismo metatarso que por poco lo hace perderse el Mundial de Rusia 2018, al que llegó prácticamente sin entrenarse.

Los médicos del PSG admitieron que no saben si será necesaria una nueva cirugía y que no tienen fecha esttimada sobre el posible regreso de Neymar a las canchas.

"Neymar no va a pagar el precio por causa de su salud. Pierdo mi empleo, pero no voy a cargar la responsabilidad de convocarlo lesionado", aseguró Tite sobre la posibilidad de convocar a Neymar para los próximos amistosos de la selección brasileña, en los que definirá su lista de convocados para la Copa América.

"Su lesión también me entristece, pero no quiero crear expectativas de mejoría", aseguró el técnico al reiterar que no está dispuesto a convocar a Neymar si no está ya recuperado y al 100 % de sus condiciones.

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) informó que el médico de la selección cinco veces campeona del mundo, Rodrigo Lasmar, que operó al atacante el año pasado, también viajará a París para evaluar al jugador y decidir junto con los galenos del PSG la necesidad de una nueva cirugía. No obstante, la CBF admitió que la palabra final es del PSG, club propietario del pase del jugador.

Pese a que los dirigentes de la Confederación han garantizado el cumplimiento de su contrato hasta el Mundial de Qatar 2022, Tite ha admitido públicamente que su continuidad depende de un buen resultado en la Copa América, de la que Brasil es anfitrión.

La Copa América se disputará entre el 14 de junio y el 7 de julio en seis estadios de cinco ciudades brasileñas, entre los cuales cuatro que fueron usados en el Mundial 2014, donde Neymar sufrió una lesión que lo marginó en medio de la competencia.

El certamen regresa a Brasil tras 30 años de ausencia y genera gran expectativa en el país debido a que la Canarinha siempre ha sido campeona cuando ha sido anfitriona de la Copa América.

Brasil, además, contó con suerte en el sorteo del jueves que definió los grupos de la competición debido a que quedó emparejado en la zona considerada como más fácil, al lado de Perú, Bolivia y Venezuela.