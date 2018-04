Todo Boca se queja: ¿hubo mano y penal para el Xeneize sobre el final?

El técnico de Boca, Guillermo Barros Schelotto, consideró esta noche que la polémica jugada que se produjo en Avellaneda en el final del clásico con Independiente, cuando Gonzalo Verón tocó la pelota con la mano en el área local, fue penal y aseguró que "está claro que los árbitros no benefician" a sus dirigidos.



"La jugada del final fue penal. Nunca me referí a la actuación de los árbitros, ni ahora ni en la Supercopa, eso es un análisis periodístico, pero obviamente no estoy de acuerdo en como se desarrollaron las cosas", señaló el "Mellizo" tras la derrota.



Consultado sobre discusiones anteriores en relación a un supuesto favoritismo de los colegiados hacia Boca, Guillermo respondió: "Está claro que no nos benefician, no me interesa entrar en ese juego mediático".



Y al respecto, agregó: "Espero que los árbitros no se involucren y cobren lo que pasa en la cancha".



En cuanto al partido, Barros Schelotto opinó que fue "trabado, como un típico clásico argentino en el que ninguno se pudo imponer al otro".



"Ellos tuvieron la situación del gol por un error nuestro y después el palo nos dijo que no (ante un remate de Ramón Ábila) y campaña tapa un cabezazo de Wanchope", lamentó.



Por otro lado, Guillermo hizo referencia a la lesión de Wilmar Barrios, que pidió el cambio en el primer tiempo por una molestia en el gemelo de la pierna derecha.



"Fue un golpe, espero que llegue al próximo partido. Hemos tenido bajas desde el partido con Talleres y ahora lo volvemos a perder a Pablo Pérez", detalló sobre lo ocurrido con el volante colombiano y sobre el capitán, expulsado en el final del partido.