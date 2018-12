"Todo es posible, somos once contra once"

El entrenador del Al Ain, el croata Zoran Mamic, aseguró que su equipo no se da por derrotado de antemano en la semifinal del Mundial de Clubes ante River Plate , pese a que los argentinos sean claramente favoritos, y recordó que en el fútbol pueden darse sorpresas.





"Todo es posible, en el campo somos once contra once", señaló Mamic en su conferencia de prensa de este lunes en el Hazza Bin Zayed Stadium.





"Jugaremos contra ellos con nuestras armas, con inteligencia, motivación, energía", apuntó.





Mamic dedicó palabras de elogio a River Plate y a su entrenador Marcelo Gallardo. "Cada entrenador analiza a los rivales, es lo normal, y él hace buenos análisis, es un gran entrenador", señaló sobre el Muñeco.







"River tiene un gran centro del campo y un gran potencial en ataque. Son peligrosos. Tendremos que ser más agresivos y estar más concentrados que nunca para este partido. Cualquier cosa puede pasar, pero si ellos hacen un gran partido será difícil porque son un equipo fuerte", apuntó.





Mamic recordó también que Al Ain FC es un equipo grande en Emiratos Árabes Unidos, pero que en el plano internacional no tiene el peso de los favoritos del Mundial de Clubes.





"Al Ain es un gran equipo, con una gran historia, pero no tenemos la historia de River Plate o de Real Madrid. Como he dicho muchas veces, debemos tomar este torneo como un premio, para aprender y disfrutar con alegría. Si vamos a los partidos con presión, con demasiada intensidad y con estrés, puede que no tengamos una gran actuación", subrayó.





Por su parte, el mediocampista Rayam Yaslem estimó que el ejemplo del año pasado del Al Jazira emiratí, que fue semifinalista en el Mundial de Clubes, ha servidio de guía.





"Queremos progresar todavía más. Tenemos capacidad y habilidades para hacer un gran partido, para demostrar el nivel del fútbol de Emiratos Árabes Unidos", afirmó.