Todo a merced del Barcelona

Atlético de Madrid , conducido por el argentino Diego "Cholo" Simeone, perdió este jueves con Real Sociedad, con Gerónimo Rulli de titular, por 3-0 como visitante, y se alejó en la pelea por el campeonato de la Liga de España , en el marco de la 33ta. fecha.

El brasileño Willian José (27m. PT) y el español Juanmi (35m. ST y 45m. ST) marcaron para el conjunto vasco.





Rulli (ex Estudiantes de La Plata) ocupó el puesto de guardameta titular en el conjunto ganador, al tiempo que el delantero nacional Ángel Correa (ex San Lorenzo) en el once inicial de los madrilistas.

Atlético de Madrid (71 unidades) cedió terreno en la lucha por el título y se posicionó a 12 puntos del líder Barcelona (83), que el pasado martes igualó con Celta de Vigo (2-2), con solamente 15 por jugarse.

Por su parte, Real Sociedad (43) se acercó a los puestos de competición europeas, de los que está a ocho unidades.

Además, la acción de la jornada tuvo la victoria del sorprendente Girona (47) sobre Deportivo Alavés (38) por 2-1, de visitante.

-Posiciones-

Barcelona 83 puntos, Atlético de Madrid 71; Real Madrid 67; Valencia 65; Betis 52; Villarreal 51; Sevilla 48; Girona 47; Getafe 45; Celta 44; Eibar y Real Sociedad 43; Athletic de Bilbao y Leganés 39; Alavés 38; Espanyol 36; Levante 31; La Coruña 27; Las Palmas 21; y Málaga 17.