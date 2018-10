Todos meten la cuchara en la polémica Maradona-Messi

Sigue la polémica generada por Diego Armando Maradona tras su declaraciones contra Lionel Messi . César Luis Menotti fue uno de los que proclamó al respecto. "Le están pidiendo un liderazgo que no le corresponde", afirmó en declaraciones a radio Cooperativa.





El Flaco le puso paños fríos a la disputa y destacó que "hay que ver la intencionalidad con la que lo dijo".



Por otra parte, insistió con quitarle presión a la Pulga y agregó: "No podemos esperar que venga y resuelva los problemas que hay en el fútbol argentino".

En cuanto a las diferencias entre ambos, Menotti fue contundente. "Nápoli era un equipo mediocre, pero llegó Maradona y lo revolucionó", deslizó.

Además, el ex director técnico del seleccionado argentino indicó que "Maradona es Maradona y Messi es Messi, no tiene sentido compararlos". "Es ridículo, como preguntarle a un nene si quiere más a su mamá o a su papá", lanzó.

Cabe recordar, que hace unas semanas atrás, Menotti se había referido a la camiseta número "10" que Lionel Scaloní guardó. "No me parece bien que le guarden la 10 y no creo que a él le interese tanto", tiró el flaco.

"Para mí va a volver, pero no hay que traerlo", agregó luego, y puso en duda el proyecto a diez años de la Selección: "No creo en eso, supongo que es para el fútbol en general. Hay que mantener una idea, un respeto y priorizar el mundo cultural del fútbol por sobre el negocio".