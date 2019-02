Torneo de bochas "75° Aniversario" del Club Atlético San Luis

En las canchas del Club Atlético San Luis, ubicadas en calle Urquiza N° 150, se estás desarrollando el torneo por el 75° Aniversario de dicha institución denominado "Raúl Vila".

Participan del certamen los siguientes clubes: Cuadro Nacional, La Colina, El Molino, Rama Caída, San Martín de Salto de las Rosas, Sportivo Pedal Club y el dueño de casa.

La competencia se lleva a cabo en tres categorías.

En tercetos, con 34 protagonistas, el torneo se juega por zonas clasificando los mejores de cada grupo para disputar las semifinales.

Mientras que en parejas mixtas, juegan 20 equipos, divididos en dos zonas; vale señalar que el mejor de cada grupo protagonizará la gran final.

Y en juveniles, categorías Sub 9, Sub 12 y Sub 15, participan diez conjuntos divididos en dos zonas clasificando el mejor de cada grupo para disputar el título.

Tanto en tercetos como en parejas mixtas las finales están previstas para el jueves 7 de marzo.

Dos días después se realizará la tradicional cena de camaradería con entrega de premios.