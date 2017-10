Torneo "Clausura" de básquetbol: se vienen los play off

Tras el final de la fase regular quedaron definidos los equipos de primera división que lucharán por el título del torneo "Clausura" sureño de básquetbol.

Posiciones finales

1° Deportivo Malargüe 22 puntos

2° Universidad Teconlógica Nacional

3° Huracán 19

4° Deportivo Argentino 18

De acuerdo a lo que establece el reglamento de la competición, las semifinales se disputarán bajo el sistema de Play Off enfrentando al 1° vs. el 4° y al 2° vs. el 3°, es decir:

Deportivo Malargüe vs. Deportivo Argentino

En caso de ser necesario un tercer juego se disputará en suelo malargüino

UTN vs. Huracán

En caso de ser necesario un tercer juego se disputará en terreno universitario.

Finales

Se jugarán con la misma modalidad, es decir, al mejor de tres partidos, teniendo la localía en el primer y tercer partido el equipo que terminó mejor clasificado en la fase regular.