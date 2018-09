Este domingo en el Centro Integrador Universitario, ubicado en avenida General Paz 1.045, se disputará un atractivo Torneo infanto juvenil de ajedrez.

Participarán del evento las categorías sub 8, sub 10, sub 12, sub 14 y juveniles (hasta 18 años).

Según el cronograma oficial del evento, organizado por el Club de ajedrez de San Rafael, la acción comenzará a las 10.30 con la primera ronda y finalizará alrededor de las 18 tras el séptimo y último parcial.

Posteriormente se realizará la tradicional ceremonia de entrega de premios.