Torneo mendocino de hockey: Maristas y un duro desafío

Este próximo sábado un partido válido por los 8vos de final del torneo "Clausura" mendocino de hockey sobre césped, Maristas enfrentará a Andino.

La acción comenzará a las 20 y se desarrollará en el estadio Provincial "Parque San Vicente" ubicado en el departamento de Godoy Cruz.

Vale señalar que el elenco azul tendrá "ventaja deportiva" por haber terminado mejor ubicado que su rival en la fase regular, por lo tanto, si al cabo del tiempo reglamentario el pleito termina igualado Andino se clasificará a la siguiente instancia.

8vos de final

14 hs: Los Tordos vs. Marista

18.30: Liceo vs. Peumayén

21.30: Teqüé vs. Universidad Nacional de Cuyo

El domingo en el mismo escenario será el turno de los encuentros de 4tos de final

19 hs: ganador de Los Tordos-Marista vs. ganador de Andino-Maristas

21 hs: ganador de Liceo-Peumayén vs. ganador de Teqüé – UNCuyo