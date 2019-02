Torneo Regional Amateur: Pilares recibe a Bowen

Esta tarde, desde las 18.30, en cancha de Pedal el Atlético Pilares recibirá al Deportivo Bowen de General Alvear en un partido correspondiente a la 2° fecha del Torneo Regional Amateur.

En el debut el elenco sanrafaelino venció al Sportivo Pedal Club por 3 a 0 mientras que el conjunto dirigido por Omar Freire igualó (1-1) ante el Sport Club Pacífico.

Si bien los entrenadores no han confirmado la alineación titular, en principio, realizarían una sola modificación y en ambos casos será por expulsión; ya que Pilares no jugará el delantero Joaquín Carrión y en Bowen no estará el defensor Lucas Alférez.

Estadio: "Fortaleza de cemento" (local Pilares)

Árbitro: Martín Guallán (Mendoza)

Hora de inicio: 18.30