Tras el papelón del VAR, River acude al "escritorio" de la Conmebol

Los dirigentes de River decidieron realizar una presentación ante la Conmebol al considerar que el elenco de Núñez fue perjudicado en el partido en el cual quedó eliminado de la Copa Libertadores al perder por 4 a 2 frente a Lanús por el uso parcial del VAR.Según se informó, la principal queja del club "millonario" es por la mano de Iván Marcone dentro del área cuando River ganaba por 2 a 0 y que no fue sancionada la pena máxima de parte del árbitro Wilmar Roldán quien además no contó con la intervención de oficio de los jueces que controlaban el VAR.Por el contrario, con el partido 3 a 2 en favor de Lanús y ante las quejas de los jugadores del conjunto local por un agarrón de Gonzalo Montiel a Nicolás Pasquini en el área, el juez colombiano accedió a pedir el VAR que desembocó en el penal que luego cambió por gol Alejandro Silva para poner el 4 a 2 definitivo.Además, en River se quejan por la no expulsión de Román Martínez por una agresión a Ariel Rojas y la mala amonestación a Ignacio Fernández (quien luego vio la tarjeta roja) por una falta a Lautaro Acosta.>>> El penal que no le cobraron a River --->