Tras la chicana, Buffarini le respondió a Egidio

Quien recogió el guante fue Julio Buffarini, de gran partido ante el Celeste. "¿Egidio? Que se preocupe por él, no sea cosa que pierda ahora en la Copa de Brasil. Dejalo que hable, habló mucho y en el partido de anoche la verdad que no hizo nada. Siempre se caracterizó por vender humo, por eso no le dimos mucha repercusión y ahora nosotros estamos entre los cuatro mejores de América. No podemos gastar energía, ahora que se ocupe de ganar la Copa de Brasil y nosotros la Libertadores", sentenció Buffa.





Tras la eliminación ante Boca , el jugador de Cruzeiro Egidio fue muy picante. "No tengo dudas que van a quedar eliminados, son malísimos", había disparado el defensor brasileño.