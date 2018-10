Mientras Fox Sports Brasil entrevistaba a Deyverson luego de la derrota del Palmeiras 2-0 con Boca , Felipe Melo apareció atrás reclamando al canal de deportes que lo hayan culpado a él en el primer gol de Benedetto.

"Usted no puede querer inducir a la hinchada del Palmeiras que me equivoqué en una jugada u otra. Ustedes tienen que ser un poco menos parciales y más imparciales. Cuando yo erro, yo mismo asumo el error. Pero poner la culpa en mí, no", les dijo con bronca el volante central brasileño.

