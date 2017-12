Tras la derrota de Lanús, pensó en tomar una drástica decisión

El lateral derecho de Lanús, José Luis Gómez, aseguró este jueves que piensa "en retirarse", ya que se siente "culpable" por la derrota de su equipo ante Gremio de Brasil por 2-1, en la segunda final de la Copa Libertadores de América, tras el 0-1 en Porto Alegre.

"Estoy triste y con bronca. Me siento culpable. Se me pasa dejar el fútbol, retirarme. Son equivocaciones que no tenemos que cometer, lo voy a pensar bien", confesó Gómez, responsable del primer gol del equipo brasileño, en diálogo con TyC Sports.

"Son jugadas rápidas, pasan, me equivoqué y lo pagamos caro. Le quiero pedir disculpas a la gente de Lanús", agregó.

Y continuó: "Eso lo decidí apenas terminó el partido, en frío tomaré una buena decisión", finalizó.