Tras su error en el Mundial, Caballero habló de Sampaoli y Armani

Wilfredo Caballero fue duramente criticado por el error que cometió ante Croacia en el Mundial de Rusia 2018 y este lunes decidió romper el silencio, ya que se había alejado de los medios de comunicación.

En diálogo con TyC Sports, el arquero del Chelsea habló de todo y se refirió a la decisión que tomó Jorge Sampaoli de marginarlo del tercer encuentro ante Nigeria.

"Son cosas que suceden en los entrenamientos, en los partidos, y me pasó a mí. No se pueden controlar esas cosas. Lo asumo con toda la responsabilidad porque era un golpe muy duro para todos. Se dio en el peor momento y después no tuve la oportunidad de la revancha. Cuando uno comete ese tipo de errores lo que más quiere es jugar otra vez para sacarse esa espina y que todos vuelvan a confiar en uno, pero no la tuve. De mi lado traté de apoyar a Franco (Armani) y sumar desde ese lado", señaló Willy.

Y agregó: "La decisión del mister (Sampaoli) hay que respetarla. Yo ya intuía que salía por los entrenamientos y por la prensa que iba a hacer ese cambio, pero Sampaoli vino y me lo dijo. Tuvo la valentía de decírmelo. Lo que nos dijimos quedó entre nosotros. Se armó una burbuja muy fuerte con respecto a mí y el entrenador. Él tomó su decisión y yo tuve que respetarla, ¿qué voy a hacer? Por más ganas que tenía de demostrar que valía, ya está. Había que pasar página y pensar en el siguiente partido".

"Les pasó a varios arqueros en la competencia. Le pegué al piso y se dio el inicio de una catástrofe. No fue un error de concentración. Esas cosas no se pueden controlar y lo asumo con toda la responsabilidad. Después no tuve una revancha para sacarme esa espina y que vuelvan a confiar en mí", declaró el futbolista del Chelsea.

Por último, habló del mal trato que recibió: "Recibí un trato desmedido desde el comienzo e irrespetuoso después del error por parte de la gente en las redes sociales. Fue muy duro para mí y mi familia. No sé si fue porque la gente quería que ataje Franco Armani, que es totalmente entendible cuando el país tiene un gusto particular. Pero el que toma la decisión es el entrenador y de mi lado traté de apoyarlo cuando le tocó jugar".

Fuente TyC Sports.