Tras su paso por Mendoza, fue separada de la Selección argentina

"Las Panteras no están jugando al voleibol. Después de los Juegos Olímpicos de Río 2016 fue un ciclo cumplido para todos, pero no se quiso cerrar y es difícil avanzar si pensamos en lo que hicimos en Río o en el Mundial de Italia, eso ya es pasado", aseguró Nizetich, en declaraciones al programa "La Licuadora Deportiva".









Y este lunes, en el retorno al trabajo de Las Panteras, el apellido de la capitana no estuvo en la lista que difundió la Federación del Voleibol Argentina (FeVA).





La cordobesa, de 29 años y 1,81 metros de talla, jugará en la próxima temporada en el Novara (subcampeón de Italia) y era una de las principales figuras del equipo.





Las Panteras disputarán la Copa del Mundo en Japón del 29 de septiembre al 20 de octubre y, como preparación, tendrán una serie de partidos ante Perú los próximos días 7, 8 y 9 de agosto en Santiago del Estero.





La lista de Orduna, entonces, fue difundida con: Valentina Galiano, Lucía Fresco, Anahí Tosi, Eliana Rodríguez, Agostina Soria, Rosa Reynoso, Virginia Granados, Morena Martínez, Brenda Graff, Florencia Busquets, Natalia Aispurúa, Clarisa Sagardía, Helena Vidal, Victoria Michel Tosi, Julieta Lazcano, Antonela Fortuna, Tatiana Rizzo y Emilce Sosa.





















"La tristeza por la Copa Panamericana sigue. Hace dos años que Las Panteras no tenemos los resultados que esperábamos. En la Volleyball Nations League el rendimiento no fue bueno y el año pasado en el Grand Prix tampoco. Zafamos con la clasificación al Mundial, pero si sacamos eso del contexto no se vienen dando los resultados. Es triste porque uno vuelve de afuera con toda la ilusión y expectativa, y que no se den los resultados con la camiseta que uno más ama, duele", comenzó Nizetich.





Y agregó: "Hay que avanzar, evolucionar, mejorar la Liga Argentina, mejorar los entrenamientos, mejorar las condiciones, hay un montón de cosas que mejorar en el día a día, lo que hacemos para poder entrenar, que hace 5 grados en el poli... Hay ciclos que debían haberse cerrado y no se cerraron, sabía que iba a pasar y eso da más bronca".





Luego de los Juegos Olímpicos, Yas Nizetich había asegurado que su etapa en la Selección estaba completada, pero luego se mantuvo como capitana y referente del equipo tras un gran año en Italia.





"Para mí la Selección había sido un ciclo cumplido, no veía cambios que me motivaran a seguir y en el momento que tuve que confirmar si seguir o no estaba en un muy buen momento en Italia y solo necesitaba terminar e irme de vacaciones. Por suerte pude arreglar tener descanso y obviamente que la celeste y blanca tira y todavía lo sigo disfrutando. Soy una jugadora que hace todo a su tiempo y vive el aquí y ahora. Voy día a día y se reniega mucho en la Selección porque hay cosas que se podrían hacer mucho mejor", concluyó.

