Turismo Pista: Gonzalo terminó, Matías no pudo

La tercera fecha del Campeonato Argentino de Turismo Pista disputada en Concordia finalizó con el objetivo cumplido para Gonzalo Antolín y su Chevrolet Classic, arribando a la bandera a cuadros en el cuarto lugar para sumar una importante cantidad de puntos que lo dejan por una nueva fecha como líder del campeonato, la meta con la que llegaron a esta competencia en la que el sanrafaelino alternó buenas y malas desde el viernes para finalmente cosechar esta gran actuación.

Su hermano Matías no pudo aprovechar el gran auto con el que contó para esta oportunidad, clasificando entre los diez mejores con el Renault Clio pero sin poder completar ni serie ni final por problemas de temperatura en el motor, cerrando el fin de semana lejos de lo esperado y con las manos vacías luego del gran esfuerzo realizado para llegar a esta fecha en Concordia.

Durante el desarrollo de la prueba Gonzalo siempre se mantuvo cerca de la lucha por la punta, integrando el pelotón que componían Federico Santos, Dino Cassiano, Marcos D'agostino y Lucas Petracchini, con quien se tocó en el ingreso de la recta principal pero si consecuencias, quedando en el cuarto lugar luego de esa refriega hasta ver la bandera a cuadros y completar la competencia.

"Nos vamos muy conformes con lo hecho este fin de semana, mantuvimos la punta del campeonato que era la misión con la que llegamos a esta fecha y pudimos subir al podio nuevamente después de una carrera intensa. Alternamos buenas y malas, hicimos varios cambios en la puesta a punto y encontramos el mejor funcionamiento para la final, cumpliendo el objetivo que nos trazamos junto al equipo y a todo el grupo que nos acompaña y hacen posible que estemos en cada fecha de la categoría" explicó Gonzalo, lider del campeonato de la clase mayor con 83 unidades y a 11 del segundo que es Dino Cassiano, segundo en la competencia de hoy.

"Fin de semana para el olvido, problemas de temperatura nos dejaron con las manos vacías y sin poder sumar los puntos que vinimos a buscar, por eso la bronca de no poder redondear un buen resultado cuando teníamos un gran auto que finalmente no pudimos aprovechar. A trabajar para la que viene con mas ganas que nunca, pensando en la victoria y en recuperarnos de estas carreras que no vienen siendo buenas para nosotros" completó Matías.

La próxima fecha será el fin de semana del 8, 9 y 10 de julio en Río Cuarto, Córdoba.

Fuente: Prensa Antolín Competición