Turismo Pista: la lluvia complicó a los hermanos Antolín

Pasó el primer día de actividad oficial para la Clase Tres de Turismo Pista en el autódromo "Roberto Mouras" de La Plata, bajo una permanente llovizna que dominó la escena a lo largo de toda la jornada, situación que obligó a las autoridades de la prueba a suspender parte de la actividad programada, llevándose a cabo solamente una tanda de entrenamientos y la primera de las dos de clasificación, finalizando 14° Gonzalo con el Chevrolet Classic y 22° Matías con el Renault Clio.

"No pudimos aprovechar el potencial del auto por el estado de la pista debido al agua caída, una situación desfavorable teniendo en cuenta que no conocemos el circuito y no pudimos tomar referencias, por eso esperaremos a mañana para mejorar si la pista lo permite" indicó Gonzalo.

"No pudimos cerrar un buen viernes, no encontramos el equilibrio del auto con la goma y en una pista muy complicada terminamos lejos en los tiempos y sin poder mejorar en las dos salidas a pista. Nos queda una clasificación más y allí intentaremos mejorar este mal arranque de viernes" concluyó Matías.

Este sábado desde las 10:30 hs será la clasificación definitiva, mientras que a las 16.10 se pondrán en marcha las series.





Fuente: Prensa Antolín Competición