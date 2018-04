Turismo Pista: un sábado para el olvido

Matías y Gonzalo Antolín no pudieron cristalizar el buen trabajo previo que habían logrado por un toque y la rotura de caja de velocidades respectivamente, quedando fuera de carrera rápidamente Matías y no pudiendo largar Gonzalo, quien sufrió el inconveniente en la caja cuando transitaba la vuelta previa, ingresando al sector de boxes para reparar y no pudiendo hacerlo.

Matías tuvo un toque con Esteban Cístola que lo retrasó, pero una falla en una bujía motivó el abandono con cuatro vueltas cumplidas, por lo que largará mañana desde la fila 13 en la competencia final. Gonzalo partirá desde el último cajón, sin haber cumplido un solo giro de carrera por la mencionada rotura de caja.

"Todavía dura la bronca por lo sucedido en la serie y por un toque totalmente evitable e innecesario que nos hizo perder la posibilidad de terminar adelante. Una bujía se rompió luego y debimos abandonar para largar desde el fondo en la final de mañana y tratar de avanzar hasta llegar a la zona de puntos y sumar si es posible" adelantó Matías.

"No pudimos largar la serie por la rotura de la caja de velocidades cuando íbamos a la grilla, sin poder repararlo en el momento y debiendo largar último mañana. Esperamos recuperarnos para seguir ahí arriba en el campeonato y poder demostrar que el Classic sigue siendo competitivo pese a los kilos y que podemos ser protagonistas en un circuito que nos gusta" agregó Gonzalo.

La Clase 3 del Turismo Pista disputará este domingo la segunda final del año en el autódromo de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos.





Fuente: Prensa Antolín Competición