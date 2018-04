Un club turco perdió el campeonato porque ¡se confundió el día del partido!

Anoticiado del incre铆ble error, el presidente del club Sevda Karaali se llev贸 al plantel a un hospital: "El plantel sufri贸 una intoxicaci贸n con la leche que suelen consumir. No pudimos contactarnos con nadie porque no nos atend铆an el tel茅fono", asegur贸. Como no le creyeron, tambi茅n dijo que el autob煤s que transportaba a los jugadores al partido sufri贸 una aver铆a. Pero esa versi贸n tampoco convenci贸 a nadie.





"Karaali miente, invent贸 todo. Hay filmaciones que lo muestran todo. Despu茅s de olvidarse del partido fue al hospital para conseguir certificados m茅dicos. Si no se hubiera olvidado del partido, los jugadores podr铆an haber viajado hasta en tractor", se quej贸 el presidente de Kursunlu, Zekeriya Kahraman.





Finalmente, el Tribunal de Disciplinas decidi贸 no s贸lo darle el partido perdido por 3-0 a Cankirispor, sino tambi茅n descontarle tres puntos: los 47 puntos que consigui贸, producto de 15 victorias, 2 empates y esa ca铆da en el escritorio, se convirtieron en 44. Y como Kursunlu gan贸 su partido sin jugar porque su rival Cank谋r谋 Il Ozel Idare fue descalificado del torneo, lo igual贸 en el r茅cord de triunfos, igualdades y derrotas, pero qued贸 con sus 47 puntos originales. Y este fin de semana jugar谩 por el ascenso.