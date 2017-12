¡Un crack! Santero correrá en el TC, Súper TC2000 y Turismo Nacional

El 2017 fue muy bueno, y el cierre fue aún mejor. Confirmó su participación en la tres categorías más importantes del automovilismo argentino y partió a Río de Janeiro con amigos para arrancar el 2018, que será muy intenso para él. Se trata de Julián Emanuel Santero, quien desde el vecino país habló sobre el momento que está viviendo.–Sí, aunque todavía no caigo totalmente. Es como que me cuesta creer lo que estoy viviendo porque correr en las tres principales divisionales es un sueño y un objetivo cumplido.–La felicidad que tengo es tremenda, se termina un año genial pero empieza uno mucho mejor; siempre soñé con hacer esto y el año que viene lo voy a cumplir. Además es sacarse un peso de encima y a la vez agarrar confianza en mí mismo, porque cada vez soy más responsable de mi carrera deportiva, ya que manejo muchas cosas y se nota que tan mal no lo hago porque se están abriendo grandes puertas. Sólo hay que seguir trabajando y luchando por lo que queremos.–Sin dudas que será una gran responsabilidad y es por eso que ya lo tengo pensado y diagramado para no cometer errores y después se me complique. Hay que tener en cuenta que cada categoría además de su fin de semana de carrera siempre tiene otros compromisos, más que nada el Súper TC2000, con acciones promocionales y demás. Hay muchos viajes, hoteles y extras que planificar, no es sólo subirse al auto y manejar como muchos creen; por eso armé un grupo de trabajo que me va a ayudar con la planificación y me permitirá dedicarme más de lleno a lo deportivo.–Estoy en tres muy buenos equipos. Yo voy con el objetivo clarísimo de pelear los tres campeonatos, si no directamente no iría. Por supuesto que quiero funcionar bien aunque también es verdad que a veces se te deben alinear los planetas.–Ya lo hablé con la familia y más que nada con mi vieja que es la que más me extraña, pero obviamente está contenta por lo que me pasa. Son los gajes del oficio y hay que entender que es positivo. De todos modos entre semana seguramente vendré más seguido.