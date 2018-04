Un grande del básquetbol

Integrante de la "Generación Dorada", fue el primer jugador argentino en ser fichado por un equipo de la NBA. Se trata de Rubén Wolkowyski, que este fin de semana estuvo en San Rafael.

El campus que tuvo como principal protagonista al chaqueño de dos metros y ocho centímetros de altura comenzó el viernes, tuvo continuidad durante la jornada sabatina y finalizó el domingo.

Sobre el objetivo del gran evento que se desarrolló en el departamento el Colorado expresó: "Vinimos a tratar de enseñarles a los chicos y transmitirles todo lo que aprendimos durante todos estos años. Mostrarles cosas nuevas y entrenar con ellos para que puedan disfrutar del básquet".

Durante la primera jornada del campus se disputaron partidos de las categorías Premini, Mini, U13 y U15, quienes protagonizaron el torneo denominado "Ciudad de San Rafael".

En tanto que ayer se realizaron dos entrenamientos (uno por la mañana y otro por la tarde) donde se hizo hincapié en la técnica individual.

Además Wolkowyski, medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 2004, se refirió a la gran cantidad de chicos que asistieron.

"Como deportista es algo muy lindo no sólo para mí, sino para toda la sociedad. Que haya tantos chicos dentro de una cancha de básquet es algo que todos queremos ya que así podemos alejarlos de todas las cosas malas. Agradezco a los profes por sumar más chicos para que la comunidad del básquet siga creciendo".

Ex jugador de Quilmes, Boca y Estudiantes de Olavarría, entre otros clubes a nivel nacional, Rubén opinó sobre el proceso que transita el básquetbol argentino post Generación Dorada.

"Lo primero que digo es que hay futuro. Tendríamos que ir un poquito atrás para buscar a la gente que nos preparó a toda esa gran camada de jugadores y copiar lo que ellos hicieron. Para que las nuevas generaciones puedan crecer y llegar a un gran nivel".

Y agregó: "Hoy no se está haciendo bien ese trabajo porque los resultados son los que mandan e indican que Chile y Brasil, entre otros, están por encima nuestro. Entonces hay que reformular y ver las cosas que se están haciendo mal".

En cuanto a la actualidad de la Confederación Argentina de Básquetbol, subrayó: "La Confederación como madre del básquet tiene que tratar de buscar a gente idónea con ganas de trabajar y pensar solamente en este maravilloso deporte. De esa manera vamos a crecer".

El presente indica que la NBA tiene solamente a un jugador argentino, Emanuel Ginóbili. Al respecto el hombre nacido en la localidad chaqueña de Juan José Castelli comentó: "Lo que pasa es que se fueron retirando todos los jugadores de nuestra camada y no surgieron otros. Significa que el trabajo que se hizo fue muy malo. No se incentivó a los clubes para trabajar y sacar jugadores. Los formadores que estuvieron en las divisiones inferiores nacionales quizás no hicieron bien su tarea porque uno mira y los resultados hablan por sí solos".

Añadió que "por el momento no sé si se está trabajando bien, pero el panorama no cambia y los éxitos no llegan. La clave de todo esto es trabajar y apostar al crecimiento de los chicos".

Durante la temporada 2000-2001 el pivot se incorporó a Seattle Supersonics, mientras que en 2002-2003 jugó para los Dallas Mavericks, equipos de la NBA.

Wolkowyski compartió las sensaciones de haber jugado en la mejor liga del mundo. "Es lo más lindo que me pasó, más allá de haber integrado un grupo que ganó un juego olímpico. Haber llegado a la NBA es lo mejor que le puede suceder a un jugador de básquet. Es la elite de este deporte. Agradezco a la Liga Nacional y a todos los entrenadores que me formaron para que yo pudiera llegar ahí".

Un jugador que debutó en 1993 y luego de jugar en Argentina, Estados Unidos, Rusia, España, Grecia, Polonia, Italia, Uruguay y Puerto Rico se retiró en la temporada 2015. Hoy por hoy es entrenador, pero cuando observa un partido de la selección argentina su corazón se acelera y lo invade la adrenalina.

Aún vigente

Rubén Wolkowyski ostenta el récord de más partidos disputados en campeonatos mundiales de básquetbol por un jugador argentino. El chaqueño vistió la celeste y blanca en los mundiales de 1994, 1998, 2002 y 2006. En total jugó 34 encuentros.

Un campus que ofreció grandes partidos

Dentro del campus se desarrolló el torneo "Ciudad de San Rafael" y participaron las categorías Premini, Mini, U13 y U15.

Compitieron los equipos de Andes Talleres (Mendoza), Atenas Sport Club (Mendoza), Club Libertad 50 (Chile), Deportivo Argentino (San Rafael), Mendoza de Regatas y Tenis Club (San Rafael).

Los escenarios elegidos fueron Colegio del Carmen, Deportivo Argentino y el Polideportivo N°2.