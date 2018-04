Un grande del fútbol pasó al mundo hockey

La mayoría de los clubes locales de hockey sobre césped cambiaron de entrenador. Belgrano no fue la excepción y también presentó a su nuevo director técnico que llega desde el fútbol. Se trata de Carlos Correa que asumió el 15 de febrero.

El nuevo entrenador del Prócer explicó su llegada a la institución de la isla del Río Diamante.

"Es un nuevo desafío. Al principio me pareció raro que me llamaran porque no es común que los clubes de hockey se fijen en técnicos del fútbol. Tras el llamado varios profesores entre ellos Florentino Correas (trabaja junto a el en la preparación física del plantel superior) me entusiasmaron".

Según el popular Tapón aceptar el ofrecimiento no fue difícil. "No me costó porque lo venía pensando, hablando. Cuando me confirmaron en el cargo empecé a informarme sobre el hockey sobre todo del reglamento. Desde el primer día estoy trabajando a full con el mismo profesionalismo y la dedicación al igual que lo hice en el fútbol".

Correa detalló el motivo por el cual aceptó dirigir a Belgrano. "Me entusiasmó la idea que el club se haya interesado en alguien del fútbol. Además desde un primer momento la dirigencia me brindó un respaldo bárbaro, agradezco eso y la confianza".

Metas

En cuanto a los objetivos para el primer semestre de la temporada el DT señaló.

"La idea es hacer un buen torneo y seguir mejorando en lo táctico como que es el déficit que tiene este equipo".

También le dedicó un párrafo al plantel que actualmente conduce. "Me encontré con un equipo joven, muy rico técnicamente y con ganas de mejorar en todo. Eso sirve y ayuda la hora de captar los conceptos".

Sueños

Con apenas algunas semanas en el club Correa se animó a contar sus anhelos para los cuales está trabajando intensamente.

"Ojalá pueda crecer en el hockey y mejorar ya que todos los días se aprende algo. Además trabajaré para que las jugadoras mejoren, se sientan cómodas y disfruten de cada entrenamiento".

Prometió volver

Por último aclaró: "No descarto volver a dirigir un equipo de fútbol porque el fútbol es mi vida. En San Rafael me conocen por mi relación con ese deporte así que nunca lo voy abandonar. De todos modos ahora estamos con la cabeza puesta acá en Belgrano".

Un claro ejemplo a nivel nacional es Ariel Holan dejó el hockey para dirigir primero a Defensa y Justicia y luego a Independiente.

En el caso de Correa, un gran jugador y muy buen director técnico que desde ahora estará en otro ámbito.

Otro deporte con diferentes protagonistas pero en el cual tiene muchas chance de triunfar.