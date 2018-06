Un ídolo dijo basta: el Pipi Romagnoli anunció su retiro del fútbol profesional

El Pipi consiguió tres títulos locales (Clausura 01, Inicial 13 y la Supercopa 15) y tres internacionales en el Ciclón (Mercosur 2001, Sudamericana 2002 y Libertadores 2014).





El enganche lo hizo público a través de su cuenta de Twitter luego de comunicárselo a los dirigentes del Cuervo. Inmediatamente recibió la propuesta de ser manager del club y el ídolo aceptó.





Romagnoli, que también vistió las camisetas de Veracruz de México y Sporting de Lisboa de Portugal, escribió: "Quiero anunciar que finalmente tomé la decisión de retirarme del fútbol. Fueron más de 30 años, 20 como profesional, dedicados a jugar al deporte más lindo del mundo. Son muchos los recuerdos que me quedarán para siempre de esta hermosa carrera que tuve y la cual intenté hacer de la mejor manera posible. Quisiera agradecer a todas aquellas personas que me acompañaron durante todos estos años, dirigentes, técnicos, médicos, masajistas, utileros, compañeros, hinchas, amigos y especialmente a mi familia. Todos y cada uno de ustedes fueron muy importantes para que haya llegado hasta el día de hoy. Ahora el fútbol me encontrará desde otro lugar, ya que hoy acepté el ofrecimiento de Matías Lammens para poder comenzar a ser el Manager de San Lorenzo. Asumo este nuevo desafío con la convicción de poder conseguir nuevos logros para el club que tanto AMO".