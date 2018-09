Un profesional de lujo

Es Licenciado en Educación Física, atleta y entrenador. Y realiza todas sus actividades con un marcado profesionalismo. Es Luis Esteban Scalise, el popular Teby.

Su vida está ligada al deporte desde muy pequeño y en gran parte debido a su padre, el recordado Quique.

"De chico hice todo lo que había, de los deportes de conjunto el que más me gustó fue el handball. Pero también jugué al fútbol, al básquet, pelota a paleta y también hice un poco de gimnasia artística", contó. Además trabajó y jugó durante muchos años en el hockey sobre césped.

Su relación con las pruebas combinadas nació en 1986 al mismo tiempo que el Pentatlón. Es más, Tico Russo junto a Fabio Sat le enseñaron a andar en kayak.

Una año más tarde corrió la prueba de cinco disciplinas deportivas, siendo en la actualidad uno de los pocos de ese entonces que continúa en actividad.

Por herencia y vocación

Profesional de la Educación Física, Scalise explicó los motivos por los cuales eligió esa carrera. "Me gustó la idea de poder evaluar gente, planificar y ayudarlos a cumplir objetivos", sostuvo. Y agregó: "Yo disfruto del que llega, de los que clasifican y poder ser parte del proceso de crecimiento".

Actualmente da clases en el Instituto de Educación Física "Jorge Coll" con sensaciones bastante especiales.

"Poder trabajar donde nos formamos mi papá y yo es muy bueno, estoy disfrutando de un proceso de tantos años".

Una de sus cualidades de Teby es la vasta y exitosa experiencia, además de sus profundos conocimientos.

Al respecto puntualizó: "Mi preocupación pasa por tratar de leer y estudiar, pero también vivenciar ya que luego la transferencia hacia el otro tiene mucha más fuerza".

Desde hace algún tiempo corre junto a su hijo Federico (ya tiene dos Penta en el lomo). "Es espectacular, son momentos que se disfrutan de manera especial", manifestó.

Con tantas competencias acumuladas como también buenas actuaciones a nivel local, provincial y nacional, Esteban aclaró si disfruta o no de este tipo de eventos.

"En realidad la carrera es una instancia más del entrenamiento. Correr es el objetivo, pero a mí me gusta entrenar todo el año, la carrera es el postre".

El tiempo pasa

Con 48 años y un físico privilegiado, Scalise hizo referencia al paso del tiempo. "Lógicamente cada vez cuenta más porque soy cada vez más viejo. En estos casos la experiencia de saber qué te va a pasar o qué vas a sentir sirve para manejar esas situaciones".

Su familia y el deporte van de la mano, por lo que comentó que "si no tenés una familia que te acompañe es difícil. Si no tuviera a mi señora Gabriela que me acompaña todo el tiempo sería muy complicado", agregó.

Por último dejó en claro lo que espera de su futuro deportivo. "No me imagino quieto, todavía no, me resisto. Por eso bajo la expectativa como para alargar un poquito más la vida útil".

Simplemente un profesional con todas las letras.