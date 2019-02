Un sanrafaelino en la selección argentina de ciclismo

Del 4 al 9 de febrero de 2019 en Camerún se desarrollará la 2° edición del "Le Tour de L´epoir".

Competencia ciclística clase 2.1 UCI que otorgará puntaje para la Copa del Mundo Sub 23.

Dentro de los equipos que han confirmado su presencia está la selección argentina a cargo de Ernesto Contreras.

De cara a esta carrera, cuya primera edición la ganó Joseph Areruya de Ruanda, la Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta confirmó la nómina de los pedalistas que defenderán la celeste y blanca, ellos son: Nahuel Omar D'Aquila Silva (Buenos Aires), Emiliano Fernández (San Luis), Lionel Gamboa (Neuquén), Marcos Méndez (Buenos Aires), Juan Eduardo Salas Robledo (Salta), y Santiago Agustín Rodríguez (San Rafael-Mendoza).

Hace aproximadamente cinco meses con vistas a la carrera en suelo africano, el cuerpo técnico argentino liderado por Contreras, realizó un seguimiento de varios ciclistas de la categoría Sub-23.

Durante el proceso algunos fueron quedando en el camino hasta llegar a los seis que viajaron a Camerún.

"La verdad que mi familia, sobre todo mi papá, y yo muy contentos. Venía haciendo las cosas bien y que se dé esta oportunidad obviamente es una recompensa", comentó el sanrafaelino.

Objetivo

"Voy a ir a sumar experiencia y hacer lo mejor posible. No tengo un objetivo personal, en este caso hay que tener en cuenta lo que diga el técnico, lo que me pida y el trabajo que realizaré en la vuelta".

Un sueño

"La verdad que no me lo imaginaba, empecé a correr hace dos años así que no tenía pensado estar en la selección y hoy poder integrarla hay que aprovechar al máximo esta oportunidad".

Etapas

Primera: Douala – Douala: Contrarreloj por equipos (18.6 kilómetros)

Segunda: Douala – Douala: 102.3 kilómetros

Tercera: Nkongsamba – Dschang: 68.3 kilómetros

Cuarta: NGuolemakong – Yaoundé: 111.1 kilómetros

Quinta: Yaoundé – Yaoundé: 103.4 kilómetros