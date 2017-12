Un testigo en el juicio de FIFA "ensució" a Daniel Angelici

El testigo, el argentino Eladio Rodríguez, era mano derecha del empresario Alejandro Burzaco y la persona que llevaba las cuentas en la empresa Torneos y Competencias.







Pagos a Boca y River







Rodríguez también dijo que T&C hacía "pagos adicionales" a los clubes Boca Juniors y River Plate, para que pusieran a sus "mejores estrellas" a jugar la Copa Sudamericana . La meta era "mejorar los cachets" de los jugadores y "darle jerarquía" al torneo, de menor importancia que la Copa Libertadores

Un libro en el cual Rodríguez anotaba todos los pagos consigna, por ejemplo, 200.000 dólares al presidente de Boca, Daniel Angelici. Rodríguez, no obstante, dijo que no sabían si estos pagos eran o no sobornos.



Rodríguez dijo que nunca le pagó nada a Leo Messi, el jugador estrella del Barcelona y de la Selección argentina, pese a que Burzaco dijo en su testimonio que pagaba a él y a otros jugadores 200.000 dólares "adicionales" por participar en partidos amistosos.



Un total de 42 exjerarcas del fútbol de las Américas, empresarios deportivos y un banquero, así como tres empresas, son acusados por Estados Unidos de cometer 92 crímenes en 15 esquemas de corrupción, embolsando en el camino más de 200 millones de dólares en sobornos.



Pero en el juicio FIFA solo son juzgados tres acusados que insisten en su inocencia: el exjefe del fútbol brasileño José Maria Marín, el exjefe del fútbol paraguayo y expresidente de la Conmebol Juan Ángel Napout, y el exjefe del fútbol peruano Manuel Burga.



Si el jurado los declara culpables, la jueza decidirá su sentencia. Los delitos más serios de los que son acusados acarrean una pena máxima de 20 años de cárcel.



De los 42 acusados, 24 que han sido arrestados o extraditados a Estados Unidos se han declarado culpables -como Burzaco- y dos ya han sido sentenciados. Otros 15 que están en el extranjero han sido o son juzgados en sus países o combaten la extradición.

Un testigo del juicio de corrupción de la FIFA reveló este jueves que pagó millones de dólares en coimas a miembros del Gobierno nacional de Cristina Kirchner a cambio de derechos de televisación del fútbol nacional, que eran recibidos por el funcionario Jorge Delhon, que se suicidó al inicio del proceso, y agregó al presidente de Boca, Daniel Angelici, como beneficiario adicional.