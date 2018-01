Una familia unida por la pasión por los "fierros"

La familia Segura está compuesta por Sergio y Mariela (padres), Lucía, Martín, Marcos y Ángel. Además del lazo sanguíneo están unidos por una misma pasión: el automovilismo.

Si bien Sergio ya se retiró de la actividad, junto a su esposa son el principal apoyo de sus hijos, que compiten en karting. Además Martín lo hace en la 850 de los Tradicionales.

"Cuando yo me inicié en el automovilismo me costó muchísimo y ellos me acompañaron siempre. Por eso es un orgullo para mí que estén compitiendo", señaló Sergio.

Por su parte Mariela expresó: "Cuando compiten todos juntos son momentos de sensaciones encontradas porque sufro un poco, pero también tengo mucha fe en Dios, solo así se puede sobrellevar".

Lógicamente en la casa de los Segura no se habla de otra cosa que de "fierros". "Después de cada competencia nos sentamos y analizamos. Nos gusta mucho, nos hace sentir bien", confesó el padre del equipo familiar.

Marcó el camino

La mayor de los hermanos es Lucía, de actuales 22 años, pero que con apenas 6 se subió por primera vez a una moto.

Pero eso no duró demasiado ya que luego se pasó a los autos. Y hace un par de temporadas se coronó campeona en karting.

"Estoy muy contenta porque he aprendido mucho. En la pista con mis hermanos nos cuidamos, pero igual no nos perdonamos una", expresó entre risas.

Otro gran año

Con tan sólo 18 años, Martín sigue el legado de su padre ya que logró el título en la 850, categoría de los Tradicionales en la cual Sergio consiguió el mismo logro hace varios años.

Tiene muchas condiciones y lo sigue demostrando. "La verdad que es muy lindo poder correr con mis hermanos, lo disfrutamos bastante aunque somos muy competitivos. A pesar de algunas maniobras o situaciones que son comunes dentro de la pista igual tiramos todos para el mismo lado".

Otro que tiene muchas condiciones es Marcos (15 años), que debutó en karting hace tres años.

"Mi objetivo el año que viene es poder correr en la 850, pero sobre todo seguir disfrutando de las carreras", destacó.

El último de la fila

El más pequeño es Ángel, de14 años, que siguiendo el sentimiento familiar también se subió a un karting.

"Todos mis hermanos corrían, así que yo también tenía que correr", dijo el chico.

Todos realizan un gran esfuerzo para poder presentar cuatro autos en pista y seguir los distintos calendarios. Lo hacen con fe y mucha pasión por los "fierros".

Más info

El camino

Los hermanos Segura compiten en karting. Mientras que Martín también lo hace en la categoría 850 de los Tradicionales. Al parecer esa es la ruta trazada para el resto de los varones.

Títulos

Este año en el campeonato de karting de tierra que se corrió en General Alvear y San Rafael, Martín ganó en la categoría 150 cc, y Marcos fue subcampeón en la 110 cc mayores. Mientras que Ángel también fue subcampeón pero en la categoría 110 cc menores.

Casa-taller

La casa de la familia Segura tiene el taller donde Sergio y los chicos realizan la preparación de cada una de las máquinas. Además hoy dos repisas repletas de trofeos.

Otra modalidad

Durante la temporada de verano, Martín Segura compite en el Speedway. El mayor de los varones conduce un Gordini, hasta el momento, sumando valiosa experiencia y con muy buena performance ya que ganó la primera fecha del año.