Una histórica clasificación

Tras una gran actuación en la final regional, Francisco Pluchino hizo historia al clasificarse por primera vez a una final nacional de tiro con arco.

El camino comenzó en la competencia que se realizó en Córdoba hace quince días, donde el sanrafaelino se ubicó tercero, consiguiendo su lugar en la etapa regional.

Posteriormente compitió en el certamen que se desarrolló en la capital mendocina donde participaron los mejores arqueros de Catamarca, Córdoba, Salta, Jujuy, La Rioja, Mendoza, San Juan y San Luis.

En esa instancia Pluchino finalizó en la sexta posición logrando su boleto para la gran final (accedieron los ocho mejores de la clasificación general), que se desarrollará el 15 y 16 de diciembre en suelo catamarqueño.

"El objetivo era llegar a la etapa regional y si podía pasar al nacional mejor", señaló Francisco.

De cara a su próximo gran desafío entrena todos los días junto a Rafael Pérez, amigo y compañero de equipo.

En cuanto al porcentaje de importancia necesario para este deporte, aclaró: "El equipo representa un 15%, la técnica 65% y el resto es para el estado físico, la puntería y la concentración".

Practica tiro con arco hace seis años. "Era eso o jugar al golf", confesó.

Con 45 años comenzó en recurvado y al poco tiempo pasó a compuesto senior WA, su categoría actual, donde se destaca y busca hacer historia.

Un error que pudo costar caro

Durante la eliminatoria de la fase regional, Francisco Pluchino protagonizó un percance que sin embargo tuvo un final feliz. En el primer tiro (de quince) durante la tensión se movió el parche del ojo y al momento de soltar la flecha ésta se enganchó y se fue afuera.

Un error tremendo ya que son diez puntos menos, encima en el inicio de la prueba.

"Realmente no me di cuenta, en ese momento, me puse muy nervioso y con bronca. Después me calmé y desconté bastante, pero lógicamente no me alcanzó", comentó.

Y agregó: "Estoy entrenando con ambos ojos abiertos y si no me acostumbro seguro pegaré ese visor a la gorra para que no mueva".

Lo que viene

El 15 y 16 de diciembre en el estadio "Primo Prevedello" en la localidad de Valle Viejo, provincia de Catamarca, se disputará la final nacional de tiro con arco. Serán dos intensas jornadas de competencia.