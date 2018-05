Una promesa que eligió San Rafael para dar el salto

Salteña de nacimiento, sanrafaelino por elección, Elea Hernández disfruta de uno de sus mejores momentos dentro del tenis de mesa.

El inicio de la temporada ha sido óptimo para la tenimesista que entrena el profesor Franco Piruzi.

En el primer certamen oficial de 2018, que se llevó a cabo en la provincia de Córdoba, Elea se consagró campeona en la categoría sub 15 y terminó tercera en sub 18.

Posteriormente llegó el turno del challenger de Mendoza (se disputó en General Alvear), donde Hernández repitió el éxito en sub 15 y terminó segunda en mayores.

Luego en el Grand Prix de Corrientes sumó otro título en sub 15 y subió al tercer escalón del podio en sub 18.

Durante el primer semestre también disputó en Asunción del Paraguay una etapa del circuito mundial. En individuales alcanzó los 4tos de final mientras que en la competición por equipos Elea integró el seleccionado argentino, que consiguió la medalla de plata. Y hace un par de semanas en el Grand Prix de Rosario, fue la mejor en sub 15.

Comenzó a jugar en su Salta natal cuando tenía ocho años.

"Una de mis hermanas jugaba, por eso fui a probar y me terminé enganchando", contó y agregó: "Cuando comencé en el tenis de mesa era por hobby, por diversión, pero en ese momento no me imaginaba compitiendo".

Su primer torneo oficial fue un Nacional de tenis de mesa (el certamen más importante del año) que se desarrolló en Buenos Aires, en el cual se consagró campeona.

Ese mismo año disputó los selectivos y fue convocada a la selección para disputar un sudamericano.

A la hora de analizar su mejor golpe destacó el revés, sin embargo su "fuerte" es el aspecto psicológico. "Puedo ir perdiendo dos sets a cero pero tengo en mente darlo vuelta, siempre", confesó.

En cuanto a su punto débil, aclaró: "Antes de los partidos, sobre todo si son importantes, lo mental me juega en contra, me bajoneo, por eso estoy trabajando en eso".

Objetivo del año

En el segundo tramo de la temporada Elea jugará el campeonato Latinoamericano de tenis de mesa que se llevará a cabo en Costa Rica, del 7 al 12 de agosto, y otorgará plazas para el Mundial de Japón.

A pesar de su corta edad, el alto nivel de juego y la experiencia (bastante roce internacional) le permiten resolver los partidos de manera diferente al resto.

Elea Hernández es una de las grandes promesas del tenis de mesa argentino y eligió San Rafael como trampolín.