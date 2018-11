Una radio hará una transmisión "apta para cardíacos"

La Superfinal de la Copa Libertadores entre Boca y River da para todo y desde los medios también apuestan por cuidar a aquellos hinchas que sufrirán mucho con el partido. Por eso, Radio Colonia (AM 550) ofrecerá una propuesta muy particular. Con Eduardo Caimi en relatos y Leonardo Uranga en los comentarios, la narrativa será calma, serena, sin gritos y no se dramatizarán las jugadas de peligro.

Además, un cardiólogo oficiará también de comentarista durante la transmisión brindando recomendaciones médicas para "sufrir" el partido lo menos posible y no se oirá el sonido ambiente de La Bombonera, sino que será reemplazado por música zen. La transmisión está impulsada por la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC).