Una tarde para coparse

Esta tarde en el partido de ida por la primera fase eliminatoria de la Copa Argentina, Peñarol de San Juan enfrentará a Huracán de San Rafael.

Un pleito que al Globo no le genera buenos recuerdos ya que el Tricolor lo eliminó en las semifinales del Federal B de 2017.

Sin embargo esta serie será totalmente diferente porque el elenco sanrafaelino, pese a algunas bajas, se ha preparado intensamente buscando llegar lo más lejos en esta competición. Todo lo contrario en su rival, que afrontará los dos partidos con mayoría de juveniles.

El entrenador del conjunto azuloro, Sergio Busciglio, hizo referencia al nuevo desafío que afrontarán sus dirigidos. "Poder jugar la Copa Argentina es realmente muy lindo, además este torneo sirve para comenzar a formar el equipo que luego afrontará el Federal B".

Objetivo

Además, el técnico de Huracán compartió sus sensaciones previas al partido de hoy en suelo sanjuanino.

"Vamos a ir a buscar un buen resultado. Yo creo que esta tarde se puede ganar porque ellos van a presentar un equipo muy parecido al nuestro, es decir, con una base de jugadores, más algunos chicos del club".

Y agregó: "Vamos a tratar de hacer un planteo ofensivo pero a la vez cauto en defensa para que no tengamos problemas".

Si bien ya no están algunos jugadores importantes, como el Tanque Ferreyra por ejemplo, cuerpo técnico y dirigentes trabajaron para mantener la base que llegó a las semifinales del Federal B.

El elenco de avenida Mitre protagonizó una histórica actuación en la pasada edición de ese certamen nacional y ahora buscará algo similar en la Copa Argentina.

El plantel viajó ayer rumbo a la capital provincial donde pernoctó en las instalaciones del Centro Empleados de Comercio y por la mañana viajará rumbo a la provincia de San Juan.

Panorama tricolor

Con el sabor amargo luego de caer en la final del Federal B, Peñarol afrontará esta eliminatoria con mayoría de jugadores juveniles surgidos de las divisiones inferiores del club.

En relación al último partido, esta tarde estarán en cancha solamente tres jugadores (Biasotti, Brizuela y Ceballos), el resto formaron parte del plantel y otros del equipo que participa en la Liga Sanjuanina.

El golpe fue duro, y si bien todos quieren revancha, comenzarán a trabajar para ello recién en algunos meses.

Sin embargo, cuando comience a rodar la pelota todas las especulaciones quedarán de lado y cada equipo buscará la victoria.

Altas y bajas en el Azuloro

Atrás quedó la dolorosa eliminación del Torneo Federal B. El presente indica que Huracán luego de un par de temporadas jugará nuevamente la Copa Argentina.

Sin embargo el equipo dirigido por Sergio Busciglio tendrá varias bajas de cara a la primera eliminatoria ante Peñarol de San Juan.

Ya no están en Pueblo Diamante Alejandro Granollers, Emanuel Ojeda, Cristian Hernández (se fue a jugar a Guatemala), Mauricio Pérez, Augusto Saponara y Juan Carlos Ferreyra (los tres jugarán el Federal C para Rincón del Atuel).

El único que se sumó es Daniel Agostinelli, que comenzará su tercera etapa en el club.

"La idea es que cuando yo me vaya, si me voy algún día, dejar una base de jugadores que al club le den una ventaja y fundamentalmente la posibilidad de no tener que traer tantos jugadores de afuera", explicó el entrenador.

Revancha

El próximo fin de semana se disputará el partido de vuelta. La gran incógnita pasa por el escenario para ese partido, ya que en el "Gigante" se está llevando a cabo el Speedway.

Rival

El ganador de la serie entre sanrafaelinos y sanjuaninos enfrentará en la siguiente instancia al vencedor de la llave que protagonizan Racing de Córdoba y Sarmiento de Leones.