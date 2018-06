Una tierna imagen del Mundial dio la vuelta al planeta

El pasado 21 de junio, la FIFA publicó una fotografía en su cuenta oficial de Instagram con el hashtag #TheBeatifulGame. La imagen, capturada por el fotógrafo Rodrigo Villalba, se trataba de un choque de manos el 19 de junio en el partido que Senegal ganó a Polonia por uno a cero.

La foto se volvió viral al instante y muestra como un jugador de Polonia da la mano para levantar a uno de Senegal. El contraste del color de la piel de los dos protagonistas que se ayudan entre ellos es la representación idónea de las campañas contra el racismo de FIFA y UEFA.

Embed Polônia x Senegal @russia_2018___ @fifaworldcup @arfocsp #arfocsp Una publicación compartida por Rodrigo Villalba (@rodrigo.villalba.fotografia) el 19 de Jun de 2018 a las 11:41 PDT

"Llevaba todo el partido buscando una foto así. Tenía pensado conseguir una imagen que se concentrara en el contraste del color de piel", comenta Villalba, que a sus 41 años cubre su segundo Mundial. El objetivo principal del fotógrafo era "capturar la diferencia entre personas, aunque luego todos seamos iguales". Es decir, la diversidad.

Villalba no mandó esta imagen a las agencias para las que trabaja. "Envié todas las demás, pero esta tenía algo personal. Quería publicarla en mi cuenta de Instagram", indica. A partir de entonces, muchas personas empezaron a utilizar la imagen sin su permiso y sin indicar que él era el autor. "No me enfada porque estoy acostumbrado, como todos los fotógrafos. Pero no se debe hacer", añade.

Los jugadores de la imagen son Sadio Mané, la estrella de Senegal y jugador del Liverpool, y Thiago Rangel Cionek, defensa de Polonia y jugador del SPAL de Italia. Nació en Brasil y se nacionalizó polaco cuando jugaba en el Jagiellonia Bialystok. "Fue en el minuto 35 de la segunda parte. Mané cayó al suelo y Cionek le ayudó a levantarse. Nada más ver cómo se daban la mano sabía que tenía la foto que quería", indica. Este es el archivo original de la foto.