Uno menos: la Superliga se "comió" otro técnico

Humberto Grondona anunció el sábado por la noche que dejó de ser el director técnico de Arsenal, tras la derrota por 2-1 ante Independiente, de local, por la 12ma. fecha de la Superliga Argentina de fútbol.





"No voy a renovar el contrato, ni el club me lo va a renovar. Así que a partir de ahora ya no soy el entrenador de Arsenal", afirmó Grondona.





"El primer semestre fue muy bueno, conservamos la categoría. Y en el segundo no se cumplieron las expectativas", agregó.





"Me voy a dedicar un poco a mí, cumplí un ciclo en este club, mi casa. Y estoy seguro de que Arsenal se va a salvar del descenso porque tiene un buen plantel que no tuvo suerte, más allá de que se cometieron errores", finalizó Grondona.