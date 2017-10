Vallaron todo por las dudas

fue vallado este martes por la mañana para evitar disturbios, en caso de que la Selección no logre la clasificación a la Copa del Mundo de El edificio de la Asociación del Fútbol Argentino , ubicado en la calle Viamonte al 1300,, en caso de que la Selección no logre la clasificación a la Copa del Mundo de Rusia en su partido ante Ecuador









En un país sensible desde todo punto de vista, que el fútbol argentino no concurra a una cita ecuménica haría una eclosión que muy pocos se ponen a pensar, pero que generará un descontento sin precedentes, de eso no caben dudas. Por consiguiente y, ante la latente posibilidad, algunos ya se atajaron y por las dudas armaron una defensa, como si fuese un equipo.





Vallas.jpg





Esto va de la mano por el reclamo que podría producirse. De todas maneras, la idea es tener confianza en el equipo para que nada de esto suceda.