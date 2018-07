Versiones cruzadas por el pase del mendocino Marcelo Larrondo

Marcelo Larrondo lleva casi dos años sin jugar en River por diferentes lesiones y en consecuencia no será tenido en cuenta para la presente temporada.

Por eso había comenzado a buscar club y cuando parecía que tenía todo cerrado para irse a la Universidad de Concepción de Chile, se dio una extraña situación que hizo caer el pase.

Según relató Mario Rodríguez, presidente del club trasandino, el atacante se negó a la revisación médica y teniendo en cuenta sus antecedentes desistieron de la contratación.

"Él no quiso venir a los exámenes, que eran una prueba. Nos dijo que estaba bien y que no los necesitaba. Aparentemente está sano, pero no juega hace un año y en ponerse a punto para jugar quizás iba a tardar uno o dos meses. No nos podíamos arriesgar", expresó el dirigente.

Sin embargo, con el correr de las horas surgió otra versión, relacionada con el acuerdo que habían sellado. En principio iban a contratarlo por un año y al momento de ultimar todo le habrían ofrecido sólo seis meses, por lo que se terminó frenando el pase.

Así lo contó el propio jugador: "Yo no hablé con el presidente de Concepción. Mi representante me dijo que no se pusieron de acuerdo por las condiciones del préstamo entre ambos equipos. Yo no tengo ninguna lesión. Lo que dijo el presidente es mentira. Estoy disponible para hacer la revisión médica donde sea. No tengo nada y estoy muy tranquilo".









Fuente: TNT Sports