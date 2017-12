Victoria y Pole de Gonzalo Antolín en el "Gálvez"

Gonzalo Antolín ratificó lo bueno hecho en la jornada de ayer con la pole definitiva en la clasificación de la Clase Tres de Turismo Pista en Buenos Aires, logrando el punto en juego para esa instancia y ganando posteriormente la serie, la cual fue la ,as rápida de las tres disputadas y que le permite largar desde la cuerda en la primera fila de la final de mañana.

El sanrafaelino a bordo del Chevrolet Classic que volvió a pista este fin de semana se quedó con la pole position mejorando el registro de Ramiro Alcaine para ser el dueño absoluto del sábado porteño y erigirse como el gran candidato a la final de mañana.

Matías pudo mejorar lo de ayer y fue 3° en su tanda, avanzando un lugar en la general de clasificación para ubicarse 11° y arribar 4° en la serie, lo que le permitirá largar desde las sexta fila en la final de mañana, la cual se pondrá en marcha a partir de las 11;00 con televisación en vivo y en directo a través de la pantalla de Canal 13.

"Tuvimos un sábado soñado, increíble por como rinde el auto y por el ritmo que mantuvo en la serie cuando lo exigimos a fondo para mantener la ventaja con Federico Santos. Desde la clasificación se notó la mejora que hicimos para la clasificación definitiva y nos quedamos con la pole, la serie y la mejor posición de partida para la final de mañana,todo lo que queríamos conseguir y nos llevamos gracias al trabajo de todo el equipo y de todos los que hacen posible que podamos venir a correr. Vamos por una buena final mañana, tenemos el auto y esperamos cerrar el año con una victoria o con otra buena actuación" adelantó Gonzalo tras el triunfo en su serie, la mas rápida de las tres.

"No estamos a la altura de lo esperado, seguimos con un problema en el chasis que no podemos solucionar y eso no nos permitió mantener el ritmo en la serie, donde no pudimos ir a la pelea por la punta y terminamos en el mismo lugar que largamos. Seguiremos trabajando para mañana y mejorar el ritmo para la carrera, donde buscaremos avanzar y cerrar el año de la mejor manera" completó Matías, que partirá desde la sexta fila en la final de este domingo, la última de la temporada.

PRIMERA SERIE

1 94 ANTOLIN GONZALO CORSA 6 9;20,190

2 13 SANTOS FEDERICO CLIO 6 9;20,471 a 0,281

3 114 SIGNORELLI MATIAS CLIO 6 9;22,294 a 2,104

4 22 CASSIANO DINO DS3 6 9;24,501 a 4,311

5 17 SALVI MAURO CLIO 6 9;25,378 a 5,188

6 48 LUQUES GUSTAVO CLIO 6 9;28,543 a 8,353

7 4 YEROBI LUCAS CLIO 6 9;28,654 a 8,464

8 60 SNIECHOWSKI TOMAS PUNTO 6 9;29,271 a 9,081

9 27 DAMIANI JUAN MANUEL CLIO 6 9;29,797 a 9,607

NO CLASIFICADOS

10 66 CANO ARIEL PUNTO 3 5;06,707 a 3 vts.

11 34 FERRETY JUAN CLIO 3 6;14,821 a 3 vts.

Record Auto: 94 Tiempo:1;32,802 Vuelta: 2 Prom:129.450 km/h

Promedio del Ganador: 128.669 km/h

Auto nro.17 recargado con un puesto por mp al auto 22.

No largo Auto nro.81.





SEGUNDA SERIE

1 7 ALCAINE RAMIRO CLIO 6 9;21,087

2 92 VUYOVICH PABLO CLIO 6 9;22,323 a 1,236

3 93 BAGNERA LUCAS CLIO 6 9;23,294 a 2,207

4 3 ANTOLIN MATIAS CLIO 6 9;23,458 a 2,371

5 11 BADARACO MARTIN CLIO 6 9;26,939 5,852

6 76 LAGO NICOLAS CLIO 6 9;27,832 6,745

7 14 KREITZ JUAN CLIO 6 9;29,902 a 8,815

8 33 COSTA HORACIO CLIO 6 9;30,280 a 9,193

9 26 FIERROS MARTIN CLIO 6 9;31,168 a 10,081

10 79 TORRENT JOSE TREND 6 9;37,094 a 16,007

NO CLASIFICADOS

11 9 BODRATO MIONETTO CH KINETIC 4 6;14,835 a 2 vts.

Record Auto: 9 Tiempo:1;33,193 Vuelta: 4 Prom:128.907 km/h

Promedio del Ganador: 128.464 km/h





Fuente: Prensa Antolín Competición