Visita de lujo: Jorge Lombi dejó su sello en San Rafael

En la cancha de Del Carmen Tenis Club se desarrolló una capacitación oficial organizada por la Confederación Argentina de hockey sobre césped cuyo protagonista fue Jorge Lombi, máximo goleador histórico de la selección argentina.

"Vine especialmente a enseñar a que enseñen a arrastrar. Toda mi vida hice arrastre, somos un país que a lo largo de su historia ha sacado muchos y buenos arrastradores: Hacha Peillat lo demostró en los últimos Juegos Olímpicos, Carla Rebecchi, Noel (Barrionuevo). En esta ocasión yo no vine a enseñarles a los chiquitos sino a enseñar a que los entrenadores se animen a enseñar. Hay un déficit en el país de enseñanza por eso me parece que hay que activarlo y la confederación estuvo muy astuta en gestionar estas capacitaciones. Y a mí me tocó lo que más me gusta que es el córner corto no solamente el arrastre".

El evento se desarrolló en la cancha ubicada en calle Dean Funes con la presencia de entrenadores y jugadoras.

"En este caso estoy haciendo una capacitación simultánea con chicas y los entrenadores lo hice mezclado porque no me dieron los tiempos para hacerlo por separado me salió bárbaro porque interactuaron".

Hasta el momento Lombi ha realizado dos capacitaciones en Buenos Aires, una en Rosario, otra en San Luis, pasó por San Rafael, este viernes llegará a la capital mendocina y aún le resta visitar la provincia de Tucumán.

"La idea no es unificar ya que en el hockey es muy difícil porque no hay una sola técnica pero sí ponerse de acuerdo en cosas básicas".

Jorge también se refirió al proyecto sanrafaelino con Walter Conna y Soledad García, dos personas que conoce muy bien.

"Me parece genial. Walter es muy pro activo además de ser una excelente persona que mueve cielo y tierra para que esto se desarrolle. La verdad que traer a Sole y a Walter es un lujo a parte el hecho de jugar a nivel local y el mismo fin de semana en Mendoza es una paliza pero la verdad que no hay crecimiento sin sacrificio".

También durante la charla deslizó una crítica, constructiva, pero crítica al fin.

"Yo critico sanamente y encuentro como un gran déficit en todo el país la falta de canchas de agua. Las canchas de arena están buenísimas y ayudan a crecer pero hay que pasar a la de agua".

Jorge Lombi jugó en la selección argentina desde 1991 hasta el 2008 convirtiendo 341 goles, marca por la cual es considerado el máximo goleador histórico.

Disputó los Juegos Olímpicos de 1996, 2000 y 2004.

A nivel de clubes debutó y se retiró en el club Ciudad de Buenos Aires. También jugó para Lein Zwitzerland de Holanda, Club de Campo y Complutense (España), Hyderabad Sultans de la Premier Hockey League de India y el Club Sueli (Italia).





Fotos: Gentileza Prensa AASHSC