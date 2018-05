Volvió a recibir los "likes" de un jugador de Selección

Paulo Dybala se encuentra soltero y, al parecer, en la búsqueda de encontrar un nuevo amor: en los últimos días, el delantero de la Juventus le dio varios "likes" a las fotos de Oriana Sabatini en Instagram.





Recordemos que hace un tiempo viene creciendo este rumor de romance. Mismo la madre de la modelo, Cathy Fulop, se había manifestado sobre la presunta relación.

"No lo sé. Yo no los he visto... Ella tiene confianza con nosotros. Cuando empezamos a escuchar estas cosas, nos contó que sí, que con Paulo se hablan, por supuesto. Lo único que me interesa de Paulo es que sea buena persona y que se porte bien con mi niña, que es una buena persona también. Eso es lo único que me importa", dijo Catherine tiempo atrás.

En su momento, tanto el futbolista como Oriana desmintieron el vínculo y el cordobés había vuelto con su novia. Pero estos "me gusta" hacen volver a sospechar que entre ambos hay algo más que una amistad.

Fuente Primicias Ya.