"Voy a estar vivo para ver a Los Pumas ganarle a los All Blacks"

Los Pumas y los All Blacks, nada mejor que dialogar con el principal protagonista del único partido en el que el seleccionado nacional no cayó derrotado ante los neocelandeses. Hugo Porta, el mismo que marcó 21 puntos (4 penales y 3 drops) para aquel histórico 21 a 21 del 2 de noviembre de 1985, llegó a Mendoza invitado por Estancia Mendoza y Francesco Ristorante como la figura de la presentación del nuevo ciclo del programa que conduce María Teresa Barbera, A pocos días de un nuevo enfrentamiento entrey los, nada mejor que dialogar con el principal protagonista del único partido en el que el seleccionado nacional no cayó derrotado ante los neocelandeses., el mismo que marcó 21 puntos (4 penales y 3 drops) para aquel histórico 21 a 21 del 2 de noviembre de 1985, llegó a Mendoza invitado por Estancia Mendoza y Francesco Ristorante como la figura de la presentación del nuevo ciclo del programa que conduce María Teresa Barbera, Aromas de vida y que se emitirá nuevamente por El Siete. Además dialogó con Ovación

Su relación actual con el rugby: "Mi relación actual con el rugby es mi club, son mis nietos, la gente que va al club con los chicos y es acompañar a nuestro primer equipo. Voy al club los fines de semana, me siento contenido, lo comparto con mi familia y además puedo transmitir un montón de cosas, no solo a los chicos de mi club sino a los que nos vienen a visitar y puedo hablar con los padres y comentarles lo que pienso del rugby y lo que pienso del deporte. Ese es mi aporte hoy y lo vivo desde ahí, aunque por supuesto que miro rugby, hoy hay una oferta enorme por televisión"





Banco Nación: "El club está complicado y esta crisis económica la sufrimos porque la población del club no es de un poder adquisitivo muy alto y entonces empezamos a ver chicos que dejan de jugar, pero siempre estamos reunidos y dispuestos a hacer cosas para tratar de encontrar soluciones e incrementar el número de jugadores. Se hace complicado, somos un club chico, con 3 canchas, y hemos logrado que esté equilibrado, es decir que podemos vivir de las cuotas, pero hay gente que tiene 2 o 3 hijos y para ellos es un poquito caro jugar al rugby porque lamentablemente gratis no lo podemos hacer"





El rugby de clubes: "El rugby de clubes sufre porque es complicado tener los recursos para hacer todo lo que tendría que hacerse. Los clubes son los centros donde se hacen los jugadores y la Unión debería tener en su mente poder bajarle más recursos. El rugby argentino tiene algo que lo diferencia en el mundo y son los clubes. El rugby, como otros deportes, es una expresión de cultura y dentro de las diferentes culturas lo que nos diferencia de los demás es justamente la vida del club, el voluntariado, los que dan su tiempo en forma gratuita, poder educar a los chicos, darle una posibilidad de progresar. Eso es muy importante"





La actualidad de Los Pumas: "Por supuesto que los veo. El triunfo con Australia lo tomé con mucha alegría. De los jugadores de Los Pumas siempre recibo mucho respeto, gran cariño y a mi me gusta verlos con la camiseta puesta. Hoy soy un hincha más, veo el juego, hay cosas en las que a lo mejor no estoy de acuerdo con el juego en sí, hacia adonde está yendo, pero por supuesto que sigo al seleccionado y siempre me gusta estar bien representado. La entrega cuando un jugador se pone la camiseta argentina está descartada y lo importante es que ellos hagan lo que haríamos nosotros con la camiseta , porque la camiseta nos pertenece a todos y se la prestamos un rato para que ellos hagan lo que tienen que hacer adentro de la cancha. Me siento siempre muy bien representado y como un hincha más quiero que ganen"





De Bertranou y Nico Sánchez: "En el rugby hay tres posiciones que son fundamentales que son el 8, el 9 y el 10, a pesar de que todos son importantes. Antes el rugby se numeraba al revés, el número 1 era el full back y el 15 era el pilar izquierdo, hasta que se dieron cuenta que el pilar era el jugador más importante del equipo y le pusieron el número 1. Pero, el 8, 9 y 10 son posiciones en las que uno está muy expuesto y en las que se decide cual es la estrategia con la que se va a jugar. Bertranou es una realidad, aunque también es una promesa porque aún es muy joven; me gusta cómo juega, es valiente y está en permanente evolución. Nico Sánchez, está en continua evolución, es un excelente pateador, tiene una defensa muy sólida y las últimas veces que lo vi me impresionó su evolución en el juego de ataque y lo estratégico"





El partido con los All Blacks: "No tengo entradas para ir a la cancha (risas), pero seguro voy a ver el partido. Creo que los records en el mundo se hacen o se marcan para ser batidos. Yo estoy seguro que voy a estar vivo para ver a Los Pumas ganarle a los All Blacks. Por eso voy a la cancha (si es que voy) con la esperanza de estar bien representado y de tener garantizada la entrega que va a tener el equipo. Después veremos si ganan a pierden. Yo voy a ver a Los Pumas".





Fotos: Maximiliano Ríos (UNO)







